Tänasest saavad lapsed anda koroonaproovi kurgust

Tänasest, 16. veebruarist saavad kuni 18-aastased lapsed testimispunktides anda koroonaproovi kurguloputusvedelikust.

Esialgu võimaldatakse täiendavat prooviandmist ainult lastel, et muuta testimine nende jaoks mugavamaks. Laboris protsess ei muutu – kurguloputusvedelikust määratakse koroonaviiruse RNA täpselt samal PCR meetodil nagu ka ninaneelust võetava proovimaterjali puhul.

Testimisele saabudes antakse lapsele valida, kas ta soovib proovi anda tavapäraselt ja WHO esmase soovituse järgi ninaneelust või uudse lahendusena kurguloputusvedelikust. Kuigi kurguloputusvedeliku proovivõtu tarvikute kulu on suurem, jääb selle hind ninaneeluprooviga samaks.

Et kurguloputusvedeliku proov oleks korrektselt kogutud, saab proovi anda vaid testimispunktis meediku juhendamisel. Proovi andmiseks saab patsient 10 milliliitrit füsioloogilist soolalahust (naatriumkloriid), mida peab kurgus kuristama (oluline on vahet teha, et see ei ole suuloputusvedelik). Meedik tõmbab topsist osa kurguloputusvedelikust spetsiaalsesse vaakumkatsutisse, markeerib selle patsiendi andmetega ja saadab laborisse samal, PCR meetodil analüüsimiseks. Analüüsi tulemused saabuvad nii nagu ninaneelutesti puhul – 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda. Kurguloputusvedelikuga antud proovi alusel saab samuti välja anda reisimiseks vajaliku sertifikaadi.

„Me pakume uut teenust esialgu kuni 18-aastastele, et lastele ja noortele muuta testimine meeldivamaks. Oluline on rõhutada, et lapsed ei saa praegu uut kurguloputusvedeliku proovi anda piiripunktides, sest protseduur võtab veidi kauem aega ning piiripunktides, kus toimub testimine elavas järjekorras, pikendaks see kõigile ooteaega,” ütles Synlab Eesti teenuste juht Karin Kallikorm.

Kallikorm soovitas laste ettevalmistamiseks vanematel lastega kuristamise eelnevalt kodus kraaniveega läbi proovida. Nii teavad lapsed paremini, mis neid ees ootab.