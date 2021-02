Täna jõuab eetrisse oktoobris Soolus lindistatud regilaulu-teemaline Ööülikool

Täna õhtul jõuab Eesti Raadio eetrisse oktoobri lõpus Soolu külas Taaveti kultuuritalus lindistatud Ööülikooli saade, kus oli regilaulust rääkimas Meelika Hainsoo.

Hainsoo ütles Ööülikooli avalikul lindistusel, et tema suur unistus on valada regilaulud hõbedasse.

Hainsoo on pärimusmuusik, viiulimängija ja hiiu kandle mängija ning on kogu aeg selle kõrvalt ka laulmisega tegelenud. „Mind on huvitanud vanad laulud, olen uurinud tekste, neid ise laulnud, otsinud neile tähendusi, püüdnud neid mõtestada, neid nüüdisaega tuua. Kuidagi on mul tekkinud hea klapp nende vanade lauludega,” lausus muusik.

Hainsoo on pärimusmuusika sees olnud varasest lapsepõlvest peale, olles Lõuna-Eesti metsatalus oma kandlemängijast vanaisa tänulik kuulaja. Sellest ajast pärit mälupildid muusikast ja maailmast ongi inspireerinud teda tegelema pärimusmuusika, eelkõige rahvalaulude tundmaõppimise ja esitamisega. Hainsood paeluvad võrdselt nii arhailised regilaulud kui ka uuemad lugulaulud, tema eriline armastus ja tähelepanu kuulub aga laulumängudele.

Hainsoo on olnud mitmete pärimusmuusikat esitatavate ansamblite koosseisus (Vägilased, Wirbel, Kiritöö, Armastuse ja Rõõmu Laulud jt), teinud koostööd paljude hinnatud muusikute ja heliloojatega, andnud arvukalt kontserte Eestis ning välismaal. Praegu laulab ta ansamblites Lepaseree, Strand…Rand ja Unejõgi.

Ööülikooli saade “Pärimusmuusik Meelika Hainsoo “Regilaulu imeline ilm”” algab Vikerraadios täna õhtul kell 22.10.

“Mida kõneleb regilaul 21. sajandi inimesele? Kas aeg on üldse olemas – või on kõik – minevik, olevik ja tulevik – üleni põimunud. Regilaulu mõistmine annab meile esivanemate tarkust ja igavikulise elutunde,” kirjeldatakse saadet ERRi portaalis.

Eesti Raadio Ööülikool

Ööülikool on Jaan Tootseni toimetatud saatesari, mis leiab väljundi Eesti Raadio kahel kanalil: Vikerraadios ja Klassikaraadios. Alates 2000. aastast on toimunud üle saja kohtumise Eesti õppejõudude ja mõtlejatega.

Allikas: Lääne Elu

Vaata ka: “Meelika Hainsoo tahab regilaulu hõbedasse valada“