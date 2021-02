Esmaspäeval algab õpetajate vaktsineerimine, Läänemaa õpetajate vaktsineerimine veel teada pole

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul algab haridustöötajate vaktsineerimne 15. veebruarist, vaktsineerida on lisaks õpetajatele kavas ka näiteks eripedagoogid ja koolipsühholoogid.

Kersna ütles valitsuse pressikonverentsil, et haridustöötajate vaktsineerimine saab alguse 15. veebruarist ning ta avaldas lootust, et see jõuab lõpule maiks.

„Loodan, et kevadeks saame haridustöötajad vaktsineeritud,” sõnas Kersna, kelle sõnul on oluline minna kevadisetele eksamitele vastu turvaliselt.

Kersna sõnul soovis ministeerium, et vaktsineerimist võiks alustada lasteaedadest, kuid ekspertkomisjon pidas vajalikuks alustada vaktsineerimist üldhariduskoolide ja gümnaasiumite õpetajatest. Selle põhjuseks on asjaolu, et lasteaedades on nakatumine madalam ning koldeid vähe.

Minister täpsustas, et haridustöötajate vaktsineerimine ei puuduta vaid õpetajaid, vaid kõiki, kes töötavad haridusasutustes, nagu näiteks psühholooge, eripedagooge ja õpetajate abisid.

Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro ütles, et nad on pidanud tegema küll vaktsineerimist soovivate õpetajate nimekirja, kuid täpsemat infot vaktsineerimise kohta koolil veel ei ole.

Ühisgümnaasiumi 33 õpetajast 25 soovivad end vaktsineerida. „Protsent on üsna kõrge,” ütles Iro.

Oru kooli direktor Andres Kampmann ei soovinud öelda, kui paljud õpetajad vaktsineerimist soovisid. „Enamus ikka soovisid,” ütles Kampmann.

Ta lisas, et edastab nimekirja homme terviseametile. „Ma sain aru, et nimekirja esitamise järgi hakatakse vaktsineerima – kes esimesena nimekirja edastas, see saab esimesena vaktsineeritud,” ütles Kampmann.