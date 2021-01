Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6098 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 691 ehk 11,3% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus üheksa koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 264,1. Üle Eesti on see näit 547,3. Kõrgeim on nakatumise näit Ida-Virumaal (832), Pärnumaal (707,8), Võrumaal (669,2) ja Harjumaal (590,7).

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 266 inimesel. 205 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 154, Tartumaale 58, Pärnumaale 47, Võrumaale 45, Järvamaale 23 ja Lääne-Virumaale 22 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 12, Saaremaale 11, Jõgeva-, Rapla-, Põlva ja Läänemaale 9, Valgamaale 3 ja Hiiumaale 2 uut nakkusjuhtu. 12 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 409 patsienti.

Eestis on koroonavaktsiini saanud 34 019 inimest, kaks doosi on saanud 7607 inimest. Läänemaal on ühe vaktsiinidoosi saanud 503 inimest ja vaktsineerimine on lõpetatud 129 inimesel.

Jaanuaris on Läänemaale lisandunud üle saja koroonaviirusega nakatunu.