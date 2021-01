Läänemaa sai oma äpi

Sihtasutus Läänemaa tegi nutirakenduse, mis koondab Läänemaad puudutava info ja uudised ühte kohta kokku. Äpp annab ühtlasi kasutajale võimaluse anda omavalitsustele kiiret tagasisidet.

Idee Läänemaa äpi välja töötamiseks tuli 2019. aastal Hiiumaa nutirakenduse järgi, kus toona hoiatas äpp Rohuküla poole sõitjaid, et teeremondi tõttu võib sõit kauem aega võtta. „Mulle väga meeldis, et saan telefoni teate ja ma ei pea hakkama kuskilt ise infot otsima – keegi on juba hoolitsenud selle eest, et ma saaksin oma aega õigesti planeerida,“ rääkis SA Läänemaa arendusjuht Grete Kindel.

Lisaks kiireloomulisele operatiivinfole jõuavad sama mugavalt äpi kasutajateni uudised ja teated kohalikelt omavalitsustelt. „Elu on kiire, kõik inimesed ei jõua alati uudisvool ja erinevatel infokanalitel silma peal hoida,“ selgitas Kindel.

Äpis saab teada anda ka oma murest. „Tihti postitatakse see mure Facebooki gruppi, kust see ei pruugi aga õige adressaadini jõuda ja jääb lahenduseta. Läänemaa nutirakenduses oleme loonud võimaluse selliste teadete edastamiseks,“ ütles SA Läänemaa turundusjuht Lemmi Kann.

Nutirakendus koondab samuti infot Haapsalus ja Läänemaal pakutavate teenuste kohta alates kingsepast ja toidukohtadest lõpetades autoremonditöökodade ja hambaarstidega. Eraldi kategooria alt leiab vajaliku info ühistranspordi kohta. Samuti saab rakendusest teada, mis kultuurisündmused tulemas on.

Kindel lisas, et kui Läänemaa äpi esimene versioon on mõeldud eelkõige läänlastele, kuid on valmimas ka turistidele mõeldud osa.

Nutirakenduse tegi Läänemaale FOB Solutions OÜ ja äpi valmimist rahastas Euroopa regionaalarengu fond.