Parimad kohad külastamiseks Lääne – Eestis

Tänu maailmas valitsevale kriisile mis piirab inimeste koosviibimisi siseruumides, tuleb olla leidlik ja avastada kõike seda mida on meie kaunil loodusel pakkuda. Viibides puhtas ja värskes õhus hoiame nii ennast kui teisi. Matkaradadel liikudes saame ammutada ka tarkusi loodusest millele ehk muul ajal ei mõtle.

Oma mereäärse asukohaga on Lääne-Eesti juba sajandeid olnud armastatud kuurordipiirkond Euroopas, kuhu on saabunud külalisi nii lähedalt kui kaugelt. Võta aeg maha ja naudi kauneid maastikuvaateid ning linnu- ja loomavaatlusi. Läänemaal leidub rohkelt matkaradu.

Neid jagub nii metsade, rabade, puisniitude kui teiste maastike keskele. Matkaradu on erineva pikkusega – pikematel matkaradadel saab teha mitme tunnise jalgsimatka, kuid leidub ka lühemaid matkaradu, kus ei väsi liigselt ära ka pere väiksemad matkasellid.

Haapsalu lähedal Paralepa parkmetsa vaikuses on 3 ja 5 km pikkused metsarajad. Radadel on võimlemiseks mitmeid võimalusi nagu rööbaspuud ja poom, samuti saad proovida lõuga tõmmata või üle takistuste jooksu harjutada. Kõik matkarajad on viitadega tähistatud ja enamik neid on varustatud infostendidega, kust saab lugeda paiga loodusväärtuste kohta.Suuremat seiklust ja väljakutset hindavad matkahuvilised võivad ette võtta ka räätsamatka Leidissoos või Läänemaa Suursoos.

Kindlasti tasub külastada ka Marimetsa raba. Raja esimene osa on pinnasetee, mis kulgeb algul mööda kõrgepingeliini alust, seejärel üle heinamaa Marimetsa ojani ning edasi piki ojakallast teabetahvliga varustatud puhkekohani. Puhkekohast viib laudtee Marimetsa rabasse. Raja lõpus asub puitplatvormil 7,6 m kõrgune vaatetorn. Marimetsa rabas näed nii madalsood, siirdesood kui ka kõrgsood, ka linnustik ja taimestik on rikkalik.

Raja pikkus edasi-tagasi kokku on 9 km, sellest laudtee pikkus on 2 x 2 km, aega varu 4-5h. Rada on kohati märg. Rajal on kuivkäimla, pingid puhkamiseks, infotahvel kaardi ja raja skeemiga.

Kui tunned, et rabad ja sood ei ole päris sinu jaoks, siis tasub liikuda mandrilt saarele. Saaremaa loodusega lähemaks tutvumiseks ning rahu ja vaikuse nautimiseks ootavad sind samuti matka- ja loodusrajad. Neid on saartel mitmesuguseid. Lühemad matkarajad on vaid kilomeeter pikad. Pikemad aga paarikümne kilomeetrised.

Tore ja meeleolukas on Abula-Kalasma õpperada mereääres. Eriti kena kevadel. Loopealne männik ja pankrannik annavad võimaluse elutsemiseks paljudele erinevatele taime- ja loomaliikidele. Rajale saab minna Pidula-Veere teelt, algus Abula telkimisalal. Õpperada paikneb Tagalahe idarannikul Koorunõmme looduskaitsealal. Rahulikus tempos võtab terve raja läbimine 4-5 tundi. Umbes pool rajast kulgeb piki mereäärt ja teine pool rannikulähedases metsas. Rada tutvustab siinse ranniku ja maastiku kujunemise ja kasutamise lugu, loometsi, taimi ja taimekooslusi. Soostunud niitudel näeb kodumaiseid käpalisi ja metsades metsloomade tegutsemise jälgi.

Tagalaht on sügav ja külmub harva ning on seetõttu veelindudele oluline talvitumispaik. Rajal kohtab I ja II maailmasõja aegseid kaevikuid, kividest laetud kahurialuseid ja teisi militaarseid objekte. Saaremaa vanimad militaarobjektid on juba üle saja aasta vanad, pärinedes I ilmasõja aegadest.

Saaremaa on geograafiliselt nii strateegilise koha peal, et siinset piirkonda on alati kindlustatud ja rajatud rannakaitseobjekte. Rääkimata II maailmasõjas Sõrve lahingute tarbeks rajatud kaitseliinidest. Neid objekte külastades võib veel nende jäänuste järgi aru saada objektide mastaapsusest ning näiteks Sõrve maakitsuse kaitseliinidel peetud lahingute verisusest.

Vabas looduses perega liikumine ja õppimine ei sobi siiski kõigile. Paljud inimesed on avastamas interneti ajastu lõputuid võimalusi. Kui riigis on kehtestatud piirangud seltskondlikele tegevustele, siis on hoogu kogumas interneti kasiinod kus meelt lahutatakse.