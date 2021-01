Teadlased uurivad tuntud käsimüügiravimi tõhusust koroonasümptomite leevendamisel 

Saksamaal alustati uuringut, kus testitakse koroonahaigete vaevuste leevendamisel taimset mürtooli, mis on ka Eestis laialt kasutatud käsimüügiravim köha ja muude hingamisteede haiguste sümptomite leevendamisel.

„Koroonahaiguse puhul kirjeldatakse, et sageli läheb haige enesetunne kehvaks teisel nädalal, kui võivad tekkida hingamisraskused. Kleepuv ja tihke röga koguneb kopsu ja seda on keeruline välja köhida. Tagajärjena halveneb kudede varustamine hapnikuga, inimesel on raske hingata ja enesetunne võib kiirelt halveneda,“ selgitas proviisor Jaan Jänes.

Üks teaduslikult tunnustatud taimne ravim röga väljutamiseks ja kopsunähtude ennetamiseks on mürtool, mis on olnud juba pikki aastaid populaarne käsimüügiravim ka Eestis. Saksamaal alustati COVID-19 diagnoosiga patsientidega uuringut, mille eesmärgiks on hinnata, kas standardiseeritud mürtooli kasutamisest on abi ka koroonaviiruse põhjustatud sümptomite leevendamisel. Saksa ravimitootja Pohl-Boskampi eestvedamisel läbi viidavast uuringust võtab osa mitu ülikoolihaiglat. Uuringusse kaasatakse COVID-19-ga nakatunud raskes seisundis patsiendid, kes on haiglas ja saavad lisahapnikku.

„Uuringus otsitakse vastust küsimusele, kas standardiseeritud mürtooli kasutamisest on abi COVID-19 infektsiooniga patsientidel haiguse progressiooni korral. Küsimuseks on, kas hingamisteede isepuhastusmehhanismi toetavate ravimite, nt standardiseeritud mürtooli abil saab haiguse progressiooni pidurdada ja paranemist kiirendada,“ täpsustas Jänes.

Taimset mürtooli kasutatakse juba aastaid bronhiidi ja sinusiidi raviks. Neljal eeterlikul õlil põhinev taimne mürtool parandab organismi loomulikku kaitsevõimet ja alumiste hingamisteede puhastusmehhanismi. Standardiseeritud mürtool aktiveerib hingamisteede isepuhastusmehhanisme, kiirendades röga ja haigustekitajate väljutamist kopsudest. Hingamisteede ripsepiteeli aktiivsus suureneb märkimisväärselt ja rögakiht veeldub, mis aitab baktereid ja viiruseid sisaldavat röga hingamisteedest väljutada.

Standardiseeritud mürtooli tuleks kasutada kohe külmetuse esimeste tunnuste ilmnemisel – see aitab vältida külmetushaiguse süvenemist, kiirendab haigustekitajate eemaldamist hingamisteedest ning takistab infektsiooni levikut ülemistest hingamisteedest alumistesse.