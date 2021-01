Lääne-Nigula vallavanem ja neli volikogu liiget on koroonaviirusega nakatunu lähikontaktsed

Lääne-Nigula volikogust puuduvad täna vallavanem Mikk Lõhmus ning volikogu liikmed Andres Kampmann, Margus Laidmets, Jaak Aasma ja Lauri Lilleoks, sest on olnud koroonahaige lähikontaktsed.

Vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et puudub, sest on ametlikult veel lähikontaktse lähikontaktne. „Kõik märgid näitavad, et olen lähikontaktne,” ütles Lõhmus.

Lõhmus ütles, et puutus võimaliku haigestunuga kokku teisipäeval vallamajas nõupidamisel. Teisipäeval oli inimene terve, kuid praeguseks on tal haigussümptomid ning ta pereliige on saanud positiivse testitulemuse. „Meil on volikogus riskirühmas inimesi ja pidasin mõistlikumaks puududa,” ütles Lõhmus.

Lõhmus lisas, et kõik puuduvad volikogu liikmest lähikontaktsed on seotud Oru kooli juhtumiga.

Oru kool on sellest nädalast distantsõppel, sest möödunud nädala lõpus sai positiivse koroonaproovi üks kooli õpilastest. Nüüdseks on lisandunud ka üks haigestunud õpetaja. „Need on kõik seotud sama juhtumiga,” ütles Lõhmus.