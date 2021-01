Piirkonnapolitseinik: sageli lapsed ei mõtle tagajärgedele

Haapsalu piirkonnapolitseinikule Sigrid Sihile meeldib väga inimestega suhelda.

Siht töötas varem piirkonnapolitseinikuna Noarootsis ja Nõval. Tema sõnul pole vahet, kus töötada, sest probleemid, millega piirkonnapolitseinikul tegeleda tuleb, on ikka sarnased – peamiselt naabritevahelised arusaamatused ja lähisuhtevägivald. „Lihtsalt seal, kus on rohkem inimesi, on ka rohkem probleeme,” ütles ta.

Piirkonnapolitseinik pole enamasti see, kes väljakutse peale kohale ruttab – esimesena sõidab sündmuskohale ikka patrull. Piirkonnapolitseinik tuleb mängu siis, kui näiteks pärast lähisuhtevägivallajuhtumit on vaja teha järelkontrolli või kontrollida relvalubasid ja relva hoidmist või lahendada inimeste kaebusi. „Nende kaebuste hulgas on tõesti kõige rohkem vast naabritevahelisi arusaamatusi,” lisas ta.

