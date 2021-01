Kaljulaid teeb Kaja Kallasele ettepaneku hakata valitsust moodustama

Kaljulaid ütles, et kuigi tal on aega teha ettepanek valitsuse moodustamiseks erakonnale 14 päeva, aga arvestades, et on koroonakriis, teeb ta juba 13. jaanuaril, kolmapäeval ettepaneku Kallasele alustada valitsuse moodustamist.

Kaljulaid kinnitas, et kavatseb juba kolmapäeval Kallasega kohtuda.

Peaminister Jüri Ratase tagasiastumise kohta ütles Kaljulaid, et Ratasel oleks olnud raske muud otsust teha. „Ma tänan Jüri Ratast selle valitsuses oldud aja eest,” ütles Kaljulaid.

Valitsuse tagasiastumine jõustub neljapäevase valitsuse istungiga.