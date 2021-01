Mihkel Ilusa muutuv näitus mõtestab praegust aega

Neljapäeval Haapsalu linnagaleriis uksed avanud näitusega „Selgitustööd” püüab kunstnik Mihkel Ilus mõtestada praegust segast aega. Omapäraseks teeb näituse aga see, et iga kümne päeva järel väljapanek muutub.

„Näitus sai mu peas alguse sellest, et on segased ajad,” ütles Ilus. Ta lisas, et viimasel ajal jääb mulje, et käske, keelde, tõdemusi ja paratamatusi on nii palju, et nende keskel ei oska inimene veel päriselt orienteeruda. „Selle tunde pealt, et kuidas end sellises olukorras tunda või oma kohta otsida, ongi see näitus tehtud,” ütles kunstnik.

Fotod Arvo Tarmula

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!