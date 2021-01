Jaanus Karilaid: Toompeal on võimul tammsaarelik valitsus

Haapsalu linnavolikogu esimees, riigikogu liige Jaanus Karilaid ütles, et on Haapsaluga olnud seotud nii kaua, et tunneb end nagu kolmanda põlve haapsallane.

„Kui mind kutsutakse kandideerima Tallinna, on mul emotsionaalne side Haapsaluga nii tugev, et olen tallinlastele öelnud, et haapsallane ei saa enam siia tulla,” ütles Karilaid.

