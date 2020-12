Koroonaaja spaa sobib eestlase natuuriga

Tavapäraselt on detsember spaades tühjavõitu. Madalhooaeg. Aga tänavune detsember on hõredast veel poole hõredam.

“Õnneks saavad need, kes praegu spaas on, olemist mõnuga võtta. Eestlastele see ju meeldib,” ütles Fra Mare juhataja Maret Sukles.

“Elame päev korraga. Vaatame, mis piirangud on, ja vastavalt sellele siis tegutseme. Kindlasti on külaliste ja töötajate tervis meile kõige olulisem,” lisas Laine juhataja Irene Väli. Ka Laines on külastajail praegu ruumi laialt käes.

Hõredast poole hõredam

Suklese sõnul kannatavad spaad ka Ida-Virumaa tõttu. Seal pandi viirusepuhangu tõttu kinni kõik teenindusasutused, ka spaad. “Inimesed arvasid, et kõik spaad üle Eesti pandi kinni,” kirjeldas Sukles infomüras tekkinud segadust.

Tavaliselt on rahvas detsembris spaadesse tulnud siis, kui algab koolivaheaeg.

