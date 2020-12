Rahvatervise arsti analüüs: Eesti vajab kiiresti üleriigilist lockdown’i

Eesti nakatumine on nii suur, et üleriigiline lockdown on detsembris vältimatu, kirjutas Suurbritannia terviseameti koroonakeskuses töötav rahvatervise arst-lektor Taavi Tillmann Postimehes.

„Kui me oleks soovinud enam-vähem tavalisi jõule, pidanuks me lausisolatsiooniga alustama novembris. Praegu seisame kahe valiku ees: kas alustame koheselt lockdown’iga, mis võimaldaks meil jõuludel korraks kohtuda või ootame veel. Aga siis tuleb arvestada, et jõulud jäävad ära ja lausisolatsioon võib kesta mitu kuud.

Piirangute eesmärk on vältida olukorda, et koroonahaigete arv haiglates ei kasvaks nii suureks, et see takistab tavalist haiglatööd. Riikide võrdlemiseks on kõige parem kasutada viimase kahe nädala COVID-surmade andmeid jagatud rahva arvuga.

Euroopa kogemused teise lainega näitavad, et Eesti epideemia on viis nädalat maas Euroopa keskmisest. Seega saaksime naabrite vigadest ja saavutustest õppida,” kirjutas Tillmann.