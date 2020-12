Koroonavaktsiinid on varsti kohal, millist valida?

WHO oktoobri lõpu andmetel oli 11 SARS-Cov2 vaktsiini juba katsetuste lõpufaasis, 40 kliinilistes ja 154 pre-kliinilistes katsetustes. Need vaktsiinid on toodetud erinevaid tehnoloogiaid kasutades ja loomulikult on mõju immuunsüsteemile seetõttu väga erinev.

Kuidas nende vahel valida ja milline neist vaktsiinidest on kõige sobivam, efektiivsem ja ohutum, millised on ühe või teise vaktsiini puudused ja millest vaktsiine üldse toodetakse – sellest kõigest annab portaalis Forte ülevaate Tallinna tehnikaülikooli molekulaarimmunoloogia dotsent Sirje Rüütel Boudinot.

Praegu on väljatöötatavad SARS Cov2 vaktsiinid põhinevad peamiselt neljal erineval tehnoloogial: inaktiveeritud vaktsiinid, nukleiinhappevaktsiinid, adenoviirusel põhinevad vektorvaktsiinid ja rekombinantsetel subühikutel põhinevad vaktsiinid.

