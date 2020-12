Koluvere hooldekodus on juba 30 nakatunut

Täna Läänemaale lisandunud kaks uut koroonaviirusega nakatunut on mõlemad seotud Koluveres tegutseva Lossipargi hooldekoduga, terviseamet teeb seal esmaspäeval uue laustestimise.

„Üks nakatunutest on hooldekodu töötaja ja teine tema täiskasvanud pereliige. See tähendab, et hooldekodus on nüüd kokku 30 nakatunut,“ ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Mõlemad positiivse testi andnud elavad Läänemaal.

Kõik Lossipargi eakatekodus nakatunud elavad või töötavad ühes hooldekodu hoones, välja arvatud üks, kelle elukoht ei ole Läänemaal.

„Teeme esmaspäeval uue testimise. Testitakse ära kõik need, kes on seni negatiivseks jäänud. Siis selgub, kas nakkus on edasi läinud ka teistesse majadesse. Sama maja piires võib veel kindlasti juhte juurde tulla, see on täiesti loogiline järg asjale,“ nentis Juhkam.

Enamus vastuseid peaks tema sõnul saabuma teisipäeval.

„Meie lootus on see, et nakkus ei ole teistesse majadesse laiali läinud ja on püsinud ühe maja piires,“ ütles Juhkam.

Jätkuvalt on ohus kõik hooldekodu töötajate pereliikmed ja lähikontaktsed, sestap leppisid terviseamet ja Lossipargi hooldekodu kokku, et koroonaviiruse poolt vallutatud majas töötavad inimesed, kes saavad ja on sellega nõus, püsivad hooldekodus.

„See oht on ju alati olemas, et nakkus viiakse töölt koju, oma perele,“ selgitas Juhkam.

Koroonaviiruse puhkedes on osad nakatunud või lähikontaktsed inimesed leidnud võimaluse mõneks ajaks end isoleerida, kolides näiteks suvilasse või muule pinnale. „Kõigil seda võimalust aga kindlasti ei ole,“ nentis Juhkam.

Ka eile lisandus Lossipargi hooldekodu arvestusse kaks positiivset koroonatesti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3 535 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 344 ehk 9,7% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 212 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 162 on Tallinnas.

Läänemaale lisandus kaks koroonapositiivset.