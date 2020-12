Homsest on keelatud jääle minek

Inimeste turvalisuse tagamiseks on Lääne-Eesti rannikualal, Lääne-, Pärnu-, Hiiu- ja Saaremaal rannikujääle minek homsest, 12. detsembrist keelatud jalgsi ja mootorsõidukitega.

„Kuigi viimastel päevade talvisem õhutemperatuur, on rannikuäärsele merele ja siseveekogudele kohati tekitanud jääkirme, pole see praegu piisavalt tugev, et kanda inimest ja veelgi vähem sõidukit,“ ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Seetõttu on inimeste turvalisuse tagamiseks rannikujääle minek homsest, 12. detsembrist keelatud.

Inimesi võib eksitada asjaolu, et näiteks Haapsalus on Tagalahe ranniku äärde ja Väikesele Viigile tekkinud nõrk jääkiht. „Mitte ükski veekogu ei ole hiljutiste külmakraadidega jõudnud veel ühtlaselt jäätuda. Kaldast mõne meetri võrra kaugemale liikunud inimene võib kergesti õhukesest jääkihist läbi kukkuda. Ohutu jää paksus, mis suudab inimese kaalu kanda, on 7–10 sentimeetrit. Praegu on aga mere- ja siseveekogude jää paksus pea olematu,“ lisas Taratuhin.

Ühtlasi kutsub politsei inimesi üles vältima jääle minekut Eesti siseveekogudel.

Veekogul hätta sattudes tuleb helistada hädaabinumbril 112.