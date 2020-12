Väikese viigi luiged ei ole kinni jäätunud

Lääne Elu poole on pöördunud mitu inimest, kes arvavad, et luiged on väikse viigi peal kinni jäätunud.

Ornitoloog Tarvo Valker kinnitas, et elujõus kühmnokk-luiged kinni ei jäätu. „Neile meeldib jää peal kössitada,” ütles Valker.

See, et luik tõepoolest jäässe kinni jääb, on Valkeri sõnul üliharv juhtum ja sel juhul oli lind juba enne haige.

„Ega me ole näinud küll, et nad kinni oleksid,” ütles päästeameti Läänemaa operatiivkorrapidaja Hannes Kliss. Peaaegu igal aastal kutsutakse esimese jää tekkimisel päästjaid kinni külmunud luiki päästma, kuid kui päästjad hakkavad lindudele lähenema, lendavad need eest ära.

Kliss lisas, et inimesed ei peaks ka iseseisvalt luiki päästma minema, sest jääkirmetis on õhuke ja inimest ei kanna.

Valkeri sõnul on kühmnokk-luiged viimased veelinnud, kes ära lendavad. Esimese külma saabudes luiged kohe ära ei lenda, vaid ootavad paar päeva, kas külmalaine jätkub või läheb taas soojaks. „Mõned päevad külma ei tee neile midagi. Neil on piisav rasvavaru ja paar päeva toiduta olla kulutab rohkem energiavaru kui rändele asumine,” ütles Valker.

Valkeri sõnul on Läänemaal praegu tuhatkond luike ning vaba vesi on paaritunnise lennu kaugusel.

Valker palub veelinde mitte toita, sest sel juhul pole lindudel tahtmist ära rännata ja nad hukkuvad.

Arvo Tarmula fotod