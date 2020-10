Läänemaa turism saab uue arengukava

Täna toimus Haapsalu kultuurikeskuses turismiseminar, kus SA Läänemaa juht Anu Kikas tegi kokkuvõtte Läänemaa turismihooajast 2020. aastal ja tutvustas plaane järgmiseks hooajaks. Selle aasta kevadel tellis sihtasutus turismiekspert Birgit Prikkilt Läänemaa arengukava aastateks 2020 – 2025, mis sisaldab nii sektori hetkeolukorra analüüsi kui ka eesmärke ja nägemusi, kuidas neid ellu viia.

Eelmisel aastal külastas Läänemaad umbes 250 000 inimest. Neist 83 252 olid turistid, kes jäid siia ka ööbima.

Koguni 70 protsenti Läänemaal ööbijatest on siseturistid ja vaid 30 protsenti välisturistid.

Turistide arv kasvas ajavahemikus 2015 – 2020 keskmiselt 7 protsenti aastas. Oluline muutus võrreldes varasemate aastatega on Soome turistide ja ööbimiste arvu suur langus. Langustrendis on viimastel aastatel ka ööbimiste arv sügisest kevadeni. Sel aastal andis negatiivset tooni juurde koroonaviirus, mille mõjud kestavad vähemalt 2021. aasta suveni, kuid EASi hinnangul annavad Covid-19st tingitud mõjud tunda pigem kuni 2023. aastani.

Siseturistid kulutasid eelmisel aastal Läänemaal majutusele kokku 9,5 miljonit eurot ja välisturistid 6,6 miljonit eurot. Kõigi muude kulutustega kokku tõid turistid Läänemaale umbes 30-35 miljonit eurot. See summa jagunes majutus- ja toitlustusettevõtete, muuseumide ja galeriide, aktiivse puhkuse- ja turismiteenusepakkujate, iluteenindajate, sündmuskorraldajate, giidide, transpordiettevõtete, kaubandusettevõtete ja tanklate vahel.

Birgit Prikk märkis, et kui lasta Läänemaa turismisektoril areneda omasoodu, oleks selle orgaaniline ehk puhtalt inertsist tulenev kasv umbes 5 protsenti aastas. See tähendaks umbes 12 500 külastajat ja 4000 turisti ning ööbimiste arvu kastu 9000 võrra. Nimelt ööbib iga turist praegu Läänemaal keskmiselt 2,1 ööd. Läänemaale tooks see 1,5 miljonit eurot turismitulu aastas rohkem.

Koostöös sihtasutusega Läänemaa koostatud Läänemaa uus turismiarengustrateegia on Prikki sõnul aga ambitsioonikam, sest kogu Läänemaa turismisektoris on väga palju kasutamata potentsiaali.

„Meil ei ole olnud strateegilist vaadet. Kõik teevad midagi, aga kõlapind on väike. Küsimus on kuvandi loomises,“ ütles Kikas. „Aga võtame asja positiivselt kokku – saab minna ainult paremaks,“ lisas ta.

Läänemaa turismi strateegia tegevuskava ja eelarve valmivad lähiajal. Selle peab kinnitama SA Läänemaa nõukogu.