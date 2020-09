Haapsalus visati kass viienda korruse rõdult alla

Esmaspäeva õhtul teatasid Haapsalu Tamme tänava kortermaja elanikud loomapäästegrupile, et nägid pealt, kuidas naine oma kassi viienda korruse rõdult alla viskas.

Sündmuskohale sõitnud loomapäästegrupi Läänemaa koordinaatori Terje Parra sõnul väitis kassi omanik, et kass kukkus ise rõdult alla. Naabrid rääkisid aga, et samal kombel sai mõni aeg tagasi surma ka naise eelmine kass. Pärast seda tõi naise poeg talle uue kassi, kes nüüd samuti rõdult alla lendas.

Loomapäästegrupp kutsus välja politsei ja toimetas vigastatud kassi Tallinnasse loomade kiirabikliinikusse. Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valneri sõnul on kassi vigastused väga rasked ja loom oli suurtes valudes, mistõttu oli kaalumisel ka kiisu piinade lõpetamine. Esialgu otsustati siiski ravimise kasuks, mis kujuneb kulukaks. Kas kassi elu õnnestub päästa, ei ole praegu veel teada.

„Kassil on purunenud vaagnaluu ja ühe tagumise käpa vigastused on nii rasked, et see tuleb ilmselt amputeerida,“ ütles Parra.

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin kinnitas Lääne Elule, et politseinikud käisid 14. septembri õhtupoolikul väljakutse peale Tamme tänaval.

„Politseinikud vestlesid sündmuskohal tunnistajatega ja praegu selgitame juhtunu asjaolusid,“ ütles Taratuhin.