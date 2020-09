Kaja Kallas: kas Keskerakond on üle võtnud EKRE väärtused?

Keskerakonna kongressil esinenud partei juhtfiguuride sõnavõttudest jäi kõrva meeletu eneseõigustamine – EKREga koalitsiooni tegemine on hea, sest Reformierakond on ikka palju hullem. Ka Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri viimastes sõnavõttudes on kuulda eneseõigustust ja Reformierakonna kirumist.

Tahes-tahtmata tekib küsimus, et miks Keskerakond ja Isamaa on kaitses? Jääb mulje, nagu mõlemad erakonnad püüaksid endale ja oma toetajatele õigustada, et Reformierakonnale „ei” ütlemine isegi läbirääkimiste alustamiseks ja ülepeakaela EKRE rüppe jooksmine on olnud ainumõeldav ja õige otsus. Kui see tõesti oleks nii, siis te ei peaks ju end nii meeletult veenma?

Reformierakond on olnud koalitsioonis nii Keskerakonna kui ka Isamaaga. Mõlemal juhul oleme me võtnud vastu palju Eesti jaoks olulisi edasiviivaid otsuseid. Me ei ole lõhkunud, vaid oleme ehitanud olemasolevale. Me ei ole otsinud teemasid, mis Eesti ühiskonda lõhestavad, vaid oleme püüdnud leida kohti, mis inimesi kokku toovad. Seda ei saa aga öelda praeguse koalitsiooni kohta. „Sidusa ühiskonna” sildi all käib ühiskonna pooleks rebimine, solvamine ja ründamine sellise hooga, mida Eesti pole varem näinud.

Teiseks torkab silma, et endiselt räägib Keskerakond sellest, mis Reformierakond on valesti teinud. Seda mantrat kordas Edgar Savisaar ja kordavad edasi ka nädalavahetusel valitud värsked Keskerakonna juhatuse liikmed. Mul on teile küsimus: kaua te seda juttu räägite? Te olete nüüdseks neli aastat valitsust juhtinud, kokku pannud viis riigieelarvet! Mis te ise olete selle ajaga ära teinud, mille üle uhkust tunda? Alkoholiaktsiiside tõstmine ja seejärel jälle alandamine? Riigile üüratu laenu võtmine, mis läheb igale Eesti elanikule imikust raugani maksma 4000 eurot? Toimiva ja lihtsa maksusüsteemi lõhkumine? Teise pensionisamba lõhkumine? Välistööjõu ja tudengite kiusamine? Keskerakond on selles koalitsioonis täitnud vaid koalitsioonipartnerite lubadusi.

Kolmandaks tõusis Keskerakonna kongressil väärtuste küsimus. Keskerakonna aseesimees Mailis Reps ütles, et EKRE valiti partneriks, sest nende väärtused sobivad Keskerakonnale paremini kui väärtused, mida kannab Reformierakond. Kui nüüd Keskerakonna aseesimees ütleb, et koalitsioonis EKREga ollakse seetõttu, et nende väärtused kattuvad, siis ainuke järeldus saab olla, et hoopis Keskerakonna väärtused on muutunud ja kõik, mille eest sõnades enne valimisi nii jõuliselt seisti, on ära antud. Või pole neid väärtusi tegelikult kunagi olnudki. Eesti arengu jaoks on kahjulik, kui Keskerakond muutub Jüri Ratase juhtimisel EKRE maailmavaate võimendajaks ja suurimaks tagantkiitjaks.