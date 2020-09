Kaidi Uueda: viielisest tüdrukust kodukooli direktoriks

Läänemaa kõige noorem koolidirektor Kaidi Uueda leiab, et heas koolis tunnevad end hästi nii lapsed kui ka õpetajad.

32aastane Uueda on Kullamaa keskkooli kaheksas direktor. 1. septembri hommikul ärkas ta kell kuus, harjutas peegli ees kõnet, marssis siis rongkäigus vastse koolijuhina kõige ees, otse lipukandja taga, ning kõneles aktusel südametarkusest. „Uhke tunne oli tõesti,” tunnistab ta. „Seista kooli ees ja tunda, et ollaksegi valmis kuulama, mis mul on öelda.”

Kullamaa kool pole Uuedale võõras. Edaspidi saab ta meenutada lausa kolme esimest päeva seal – esimest õpilasena, esimest õpetajana ja esimest direktorina. Pole võimalik öelda, mis kolmest on kõige tähtsam, aga kõige ärevam oli lapsena. Hiljem – mitte nii väga. Enne 1. septembrit direktorina magas Uueda täiesti rahulikult. „See on ju minu kodukool, lapsed ja kolleegid on tutt

