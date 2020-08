Saaremaal liiklusavariis hukkunud Liivi külas sündinud naine oli tuntud kultuuritöötaja

Saaremaal pühapäeva õhtul liiklusõnnetuses hukkunud naine oli Saare maakonna endine peakunstnik ja Kuressaare linnakunstnik Endla Tuutma, kirjutab Saarte Hääl.

“Naine jäi tagurdava sõiduki alla ning hukkus sündmuskohal,” ütles Kuressaare politseijaoskonna välijuht Riho Õun. Politsei sai Laadjala–Karja tee 26. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetusest teate pühapäeva õhtul kella 22 paiku. Sõiduauto roolis olnud 55-aastane naine oli politsei kinnitusel kaine ja omab juhtimisõigust. Õnnetuses ta viga ei saanud, kuid tema terviseseisundist tulenevalt viisid meedikud ta siiski haiglasse kontrolli. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist.

Endla Tuutma sündis 1948. aasta 5. detsembril Läänemaal Liivi külas ning käis juba lapsena läbi raske tee Siberisse, kust küüditatute laps pääses sünnimaale tagasi 1956. aastal. Endla ema sooviks oli, et tüdruk õpiks eestikeelses koolis ning ta saatis pisikese Endla võõrastega kodumaale oma isatallu. 2018. aasta 8. detsembri Saarte Hääles ilmunud leheloos meenutas Endla esimese klassi lõppu, mis talle erilise mälestusena südamesse jäi – pärast kiituskirjaga klassi lõpetamist ootas tüdrukut äsja Siberist koju naasnud ema.

Tartus ja Tallinnas koolis käinud ning aastaid Tartu kunstikombinaadis ARS metallikunstnikuna töötanud Tuutmast sai saarlane üle 30 aasta tagasi, kui Endla ammused sõbrannad – sel ajal maakonna peaarhitekt Lilian Hansar ja arhitekt Tuuli Org – ta Saaremaale kutsusid. Kaks aastat tagasi avaldatud usutluses rääkis Endla, et kuigi töö ARS-is oli huvitav ja kollektiiv suurepärane, soovis ta muutusi ning pikapeale hakkas ka metallitolm tervisele mõjuma.

“Nahk ei pidanud vastu ja käed tõmbasid krampi. Tundsin, et võiksin ka midagi muud teha, ja kui tehti pakkumine Saaremaale tulla, võtsin selle vastu. Nimetus maakonna peakunstnik oli küll uhke, aga tööks oli rohkem nõustamine, mis seotud tarbekunstiga – reklaamsildid, dekoratsioonid, jõulutänava kaunistamine, majadele õige värvitooni valimine jne,” rääkis Tuutma.

Aastatel 1989–1995 tegutseski ta Saare maakonna peakunstnikuna ning on end nii oma ande kui ka aktiivse kunstivaldkonna rikastamisega sügavalt Saaremaa kultuuri söövitanud. Kuressaare linna pikaaegse ja armastatud kunstnikuna koostas ta 2015. aastal ilmunud raamatu “35 aastat Saaremaa Kunstiklubi”.

“Kui vaatan minust tehtud pilte, siis lapsena on mul mitme foto peal pliiats käes. Ju mul see kunstnikupisik siis sees juba oli,” on Endla enda kohta öelnud. Saaremaa Kunstistuudios on juulikuust alates eksponeeritud Anne Tootmaa ja Endla Tuutma näitus “Mereline”, mis pidi viimast päeva üleval olema 10. augustil.