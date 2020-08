Suur galerii: Haapsalu üürimaja ehitajad pidasid sarikapidu

Täna keskpäeval toimus Haapsalu üürimaja ehitusel sarikapidu, Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid ronis mööda tellinguid maja katusele, et ehitajate paika pandud pärg alla tuua.

Esialgu oli sarikapidu planeeritud küll juulikuu viimastele päevadele, kuid nii palju suutis koroonaviirus asjade käiku sekkuda, et sümboolne üritus toimus kaks nädalat hiljem. Peatöövõtja Eviko Ehituse juht Erik Liiv kinnitas, et maja valimise lõpptähtaega see ei muuda.

„Oleme graafikus. Järgmise aasta 29. jaanuaril anname maja võtmed üle,“ ütles ta.

„Kõik toimus keerulisel ja samas huvitaval aastal – elasime koroona tõttu vahepeal eriolukorras ja talve nagu polnudki ja oli võimalik ehitada. Hoidsime iga päev pöidlaid, et objektil midagi ei juhtuks, keegi ei jääks haigeks ega saaks positiivset koroonatesti vastust, ja tõesti – seda ei tulnudki. Kogu meie meeskond on hästi töötanud, aga kõigil meil on oma survega seljas istunud Jaanus Karilaid. Paljuski tänu tema järjekindlusele ja energiale on see projekt siiamaani jõudnud,“ rääkis kogu projekti eest vastutava Haapsalu Linnamajanduse AS-i juht Peeter Vikman.

„Hea meel on tõdeda, et koostöö on meil hästi sujunud. Loodame, et see kestab projekti lõpuni,“ ütles Eviko Ehituse juht Erik Liiv. Ta tänas kõiki objektil töötanud ehitajad, kõiki koostööpartnereid ja alltöövõtjaid.

Liiv kiitis töö tellijat ehk Haapsalu linnavalitsust traditsioonide austamise eest, mis kuuluvad ehitusprotsessi juurde – sarikapeo pidamist. „Kõik objektid, kus oleme sarikapidu pidanud, on alati kuni lõpuni õnnestunud,“ naljatas ta.

Karilaid tänas omakorda Eviko Ehitust, kes on raskuste kiuste tähtaegadest kinni hoidnud. Kiitused ja tänud edastatud, ronis Karilaid mööda tellinguid katusele ja tõi sarikapärja alla.

Ehitajaid ootas peolaud traditsioonilise kuuma seljanka, napoleoni koogi ja väikse hingekosutusega.

Peagi algavad üürimaja siseviimistlustööd. Vikmani sõnul meeldiks peatöövõtjale väga, kui siseviimistluseks leitaks mõni kohalik ettevõte.

Fotod: Markus Sein