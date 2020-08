Galerii: ämblikud ja vihmaussid sagivad animatsioonilaagri keldrinäitusel

Haapsalu kunstikooli keldrigaleriis on mullakoormaga aiakäru, kus justnagu tuhnivad ringi vihmaussid. Trepil kösutavad hiidämblikud jälgivad tähelepanelikult, mis ruumis toimub. Toimub aga see, et keldrisse on üles seatud Silma õpikojas toimunud animalaagri näitus.

Juuli lõpus said lapsed Silma õpikojas toimunud animalaagris mängida nii mõtte kui materjaliga. Ja kuidas see kõik kokku tuli, see saigi selgeks alles kunstikooli keldrigaleriis.

Animalaagris sai tänavu osaleda 20 last. “Soovijaid oli palju enam, aga rohkem polnud sel aastal lubatud,” ütles laagri üks juhendajaoist Terje Henk.

Laagrilistest oli umbes veerand Haapsalust, teised tulid mujalt. “Paljud olid Tallinnast ja ka Tartust tuldi,” lausus Terje.

Fotod: Urmas Lauri



