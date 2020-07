Nädalavahetusel tuleb kuni 25 kraadi sooja

Laupäeval on Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 21-27, rannikul kohati 18 kraadi.

Läänemaal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 20-25 kraadi.

Laupäevale sarnane ilm on Läänemaal ka pühapäeval, kus tuulekiirus on 1-5 m/s ja sooja tuleb kuni 25 kraadi.

Esmaspäeval on võimalik hoovihm ning soojakraade on kuni 26. Teisipäevast läheb ilm jahedamaks – sajab hoovihma ja on äikeseoht, sooja on kuni 19 kraadi.