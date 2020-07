Hannes Rumm: kui kogu Eesti laulis EKRE noodist

Eelmisel nädalavahetusel pani EKRE oma parteikongressiga kõik poliitikahuvilised eestlased rääkima just neil teemadel, mille Mart ja Martin Helme meile ette kirjutasid.

Neiks teemadeks olid EKRE soov saada noorema ja väidetavalt voolujoonelisema Helme juhtimisel peaministri-parteiks ning muuta Eesti riik Läänemere-äärseks Šveitsiks. Refräänina kordus maasikate küpsedes juba pikemat aega kestnud EKRE korraldatud üldrahvalik vaidlus võõrtööjõust.

Nagu Anvar Samost Lääne Elus kongressi eel tõdes, olid juhivahetuse tulemused ettearvatavad, kuid ometi pälvis kongress nii palju tähelepanu, et konkurendid olid kadedusest kaamed. Tavapärase kirglikkusega laulsid EKRE nootide järgi nii nende püsivalijad kui ka vihased vastased.

EKRE võimel kehtestada ühiskonnas oma teemad on kolm põhjust: esiteks on nad mujalt maailmast laenanud parasjagu populaarsed meloodiad ehk enamikku inimesi ärritavad teemad – alates võõravihast ja lõpetades eliidivastasusega.

Teiseks on need meloodiad enamasti edukalt arranžeeritud ehk meie oludesse kohandatud. (Kuigi lääne ideoloogilisi õpikuid üks-ühele kopeerides pannakse mõnikord ka täitsa mööda. Näiteks Jaak Madison tulistas endale piltlikult öeldes jalga, ülistades pärast Lihula topeltmõrva ameerikalikku õigust muuta kodud „enesekaitseks” relvaladudeks.)

Kolmandaks kasutab EKRE oma õpetajate eeskujul edukalt ära ühiskonna pideva provotseerimise ning naudib konkurentidega võrreldes palju suuremat tähelepanu. Aga just üleesindatus avalikus ruumis taastoodab populistlikele parteidele toetust.

EKRE juhivahetus võinuks keskenduda ametist lahkuva Mart Helme väsimusele ning nõrgestada nii erakonna kuvandit. Selle asemel pani EKRE algul ajakirjanikud arutlema selle üle, kas Martin Helme suudab tõsta erakonna toetuse Reformierkonna ja Keskerakonna tasemele?

Enamasti ei seatud seejuures kahtluse alla EKRE väidet, et Martin Helme on isast kontrollituma ütlemisega, mida tema senine karjäär pole küll ühestki otsast näidanud. Iga sel teemal arutlenud meediakanal ja ajakirjanik tegi just seda, mida EKRE-l vaja oli. Isegi kui vastus oli eitav, siis juba sellise väitluse tekkimine suurendas EKRE tõsiseltvõetavust.

Hästi töötas ka Martin Helme mõte Šveitsist kui Eesti uuest eeskujuriigist. Kõigist maailma riikidest on 8 miljoni elanikuga Šveits hoolimata suhtelisest väiksusest üks kõige tuntum ja parema kuvandiga. Kõik me teame Euroopa Liitu ja NATOsse mittekuuluva hirmrikka Šveitsi panku, Šveitsi juustu, Šveitsi nuge, Šveitsi lõputuid rahvahääletusi, mida paljud peavad musterdemokraatiaks, kuigi üldise valimisõiguse said naised Šveitsis alles 1971. aastal.

Kõik kommentaatorid, kes ütlesid sõna sekka Eesti võrdlemisel Šveitsiga, võimendasid Martin Helme sõnumit. Võib vastu küsida, et mida saavad EKRE vastased, keda avaliku arvamuse küsitluste järgi on Eestis märksa rohkem kui EKRE toetajaid, siis üldse teha? Istuda suu lukus ja käed rüpes?

Muidugi saab enamik neist aru, et EKRE laulu lauldes võimestad erakonda, aga vait olla ka ei suuda. See pole ainult Eestis EKRE vastu olevate inimeste probleem, parempopulistikud parteid elavad igal pool mujal edukalt provokatsioonist provokatsioonini, kontrollides meedia ja sotsiaalmeedia agendat. Järeldus on lihtne: kui EKRE teile ei meeldi, siis jätke kommenteerimata maaeluministri mõte saata lapsed kartulipõllule ning parteijuhi soov šveitsistuda.

P.S. Kaks nädalat tagasi kirjutasin Lääne Elus, et kui Isamaa jätkab praeguses valitsusliidus Suure-Lähtru mõisa moonakana, siis vähendab see nende niigi madalat toetust veelgi. Ilmselt loevad isamaalased Lääne Elu, sest juba järgmisel nädalal hakkasid Helir-Valdor Seeder ja Isamaa juhid EKREt jõuliselt ründama. Selline meelemuutus näitab, et Isamaa juhtide enesealalhoiuinstinkt hakkas lõpuks tööle ning tõenäoliselt tegeleb Eesti valitsus edaspidi palju rohkem sisetülide klattimisega.