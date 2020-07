Mootorratturid orienteeruvad laupäeval Läänemaal

Laupäeval on Piirsalus motoorienteerumine ehk orienteerumise võistlus mootorratastel.

Tegemist on orienteerumissarja „Nägemata Eesti” teise etapiga, mis kannab nime Läänerindel. Kokku on sarjas seitse etappi, esimene neist, Mulgimadin, toimus Viljandimaal Pinska külas, sellele järgnes kontaktivaba etapp Saaremaal, mis tuli läbida 15. juunist 3. juulini. Järgmine etapp on 18. juulil Harjumaal algusega Kose vallas.

Sarja korraldaja Tom Külaotsa sõnul on võistlus kahes klassis – asfaldiklassis ja kruusaklassis. „Asfaldi rada katab peaaegu terve Läänemaa, kruusa rada on rohkem Piirsalu ümber,” ütles Külaots.

Külaots tõi näiteks, et kruusaklass viib võistlejad näiteks Veskijärve juurde, asfaldil sõitjad, aga käivad nii Noarootsis kui ka Puises.

Kõigil etappidel ja radadel on läbitavaid punkte 60 ringis. Täpne arv sõltub Külaotsa sõnul rajameistrist.

Läänemaa etapi algus- ja lõpp-punkt on Piirsalu pargis lava juures. Võistlus kestab kuus tundi. Selle ajaga läbivad asfaldiklassi võistlejad umbes 300 kilomeetrit ja kruusaklassis kuni 200 kilomeetrit.

Etapile on oodatud kuni sada võistlejat, hetkel on registreerunuid 60, varasematel etappidel on osalejaid olnud 90 kandis.

Motoorienteerumisel osalemine maksab 45 eurot. Orienteerumine algab kell 12. Orienteerumiseks on vajalik mootorratas ja nutitelefon.