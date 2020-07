Suvevolleturniiri poole peal on liidrid Kaasik ja Loorits

Teisipäeval Taeblas peetud Suvevolle turniiri neljanda etapi järel jätkavad üldliidritena Ana Laura Kaasik ja Lauri Loorits.

“Vaatamata vihmale oli peaaegu poolsada osalejat, entusiastid olid ikka kohal,” ütles Taeblas turniiri korraldav Enn Kerge. Naisi oli platsil 23, mehi 26.

“Sadas, aga pausidega,” meenutas Kerge võistlusõhtut. “Kindel on see, et kõik, kes platsil käisid, said märjaks. Väljakud muutusid õhtu lõpuks poriseks.”

.....

Fotod: Enn Kerge

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!