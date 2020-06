ERR: Lõuna-Läänemaal on arvukaim kuldkinga kasvupaik

Lääneranna vallas asuvas metsatukas kasvavad mõnesaja meetri raadiuses igal sammul kuldkingad. Täpne asukoht jääb saladuseks, sest tegemist on kaitsealuse taimega, mida ei tohi korjata.

MTÜ Käoraamat liikme Rainar Kurbeli sõnul on see teadaolevalt suurim kuldkingade kasvukoht Eestis. Taimede hulgast tuli välja ka nii ebatavalise värviga õisi kui ka üks suur haruldus – kolmeõieline käoking. Eriliseks teeb selle võsu just õite arv, sest tavaliselt on kuldkinga võsul üks või kaks õit.