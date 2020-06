Lihula tulistamise tunnistajaid pole veel üle kuulatud

Teisipäeva õhtul otsis politsei inimesi, kes võisid laupäeva õhtul tulistamist pealt näha – kella 22.55–23.05 ajal Tuudi–Raudtee tee ja Reinu–Liiase tee ristmikul manööverdanud sõidukit ning samal ristmikul jalgsi liikunud kahte inimest.

Vanemprokurör Gardi Andersoni sõnul võtsid otsitud pealtnägijad politseiga ise ühendust tunni aja jooksul pärast teate saatmist. „Neid ei ole veel üle kuulatud, see on plaanis lähipäevadel,” ütles Anderson kolmapäeval.

Anderson lisas, et selles kriminaalasjas on tunnistajaid väga palju. Kui palju tunnistajaid täpselt on, Anderson ei avaldanud.

Pärast Lihula lähistel tulistanud Mikk Tarraste esimest ülekuulamist ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas, et tulistaja motiiv jäi selgusetuks. „Kuriteo toimepanemise motiivi saame hinnata siis, kui uurimine on lõppenud ja ka siis ei saa me olla kindlad, et me tegeliku motiivi üldse teada saame,” ütles Anderson.

Samuti lisas Anderson, et kahtlustatava kodu läbiotsimisel otsiti eelkõige relvi ja laskemoona, mida ka leiti, kuid uurimisele viidates ei saa ta praegu avaldada, mida ja kui palju leiti.

Laupäeva hilisõhtul kell 21.44 sai politsei väljakutse Lihulasse, kus Olerexi tankla juures oli Subaru otsa sõitnud kahele parkinud autole, tankla seinale ja turvakaamerapostile ning seejärel minema sõitnud.

Autot hakkas mootorrattal jälitama 40aastane kaitseliitlane Virgot Rägastik. Lihulast Tuudile viival vanal raudteetammil sõitis Subarut juhtinud Tarraste kraavi, väljus autost ja tulistas Rägastikku. Mootorrattur hukkus sündmuskohal.

Seejärel tulistas Tarraste juhuslikult mööda sõitnud Žigulid, milles olid vanavanemad koos kolme lapselapsega. Autos sai surma Lihula apteeker Ülle Heinver, kaks lapselast said üliraskelt vigastada, kolmas pääses. Viga sai ka autot juhtinud mees. Kolme- ja viieaastased poisid on veel haiglas, kuid prokuratuuri andmeil paranemas.

Kaitsja Rünno Roosmaa kaudu edastatud avalduses kirjutas Tarraste, et tema käitumisele ei ole õigustust ja see, mis juhtus, on andestamatu. Tarraste palus vabandust kannatanute, nende lähedaste ja enda lähedaste ning kogu Eesti rahva käest.