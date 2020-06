SEB: koroonakriisist taastumine näitas valmidust sularahast loobumiseks

SEB andmed näitavad, et kriisijärgselt on kaardimaksete taastumine olnud suhteliselt kiire jõudes eriolukorra lõppemise järel nädalaga eelmise aasta tasemele. Sularaha kasutamise taastumine on aga sellele tempole alla jäänud ja selle kasutamine on endiselt viiendiku võrra madalamal eelmise aasta tasemest. Vanusegruppide lõikes olid kiireimad sularahast loobujad inimesed vanuses 36–64, kuid ka pensioniealiste ostudest moodustasid sularahaostud vaid 45%, mis on läbi aegade madalaim näitaja.

Samas nii kaardimaksete kui ka sularahakasutuse näitajate taustal jäi ülekannete tegemise kanalite kasutus (internetimaksed, püsimaksed ja e-arvete püsikorraldused) aastataguse perioodiga võrreldes täpselt samale tasemele.

„Kui tarbimises oleme olnud viimaste kuude jooksul tunnistajateks üsna järskudele kukkumistele ja tõusudele, siis ülekannete teostamise kanalid on sellega võrreldes olnud üsna stabiilsed. Hetkel näeme, et tarbimise erinevad sektorid taastuvad võrdlemisi kiiresti, ning kui kaardimaksed taastusid kiiresti kriisieelsele tasemele ja sularaha kasutus taastub aeglasemalt, siis ülekannete ja maksete tegemise kanalite kasutus enne kriisi, selle ajal ja järel on justkui kivisse raiutud. Peamiselt järeldame sellest ebakõlast, seda, et tublid eestlased maksid ka ebakindlal ajal kohusetundlikult kõik oma arved ära, vaatamata sellele, kuidas muutus üleüldine tarbimine” märkis Balti kliendianalüüsi ja andmetalituse juht Lennart Kitt.

Mis puudutab seni võrdlemisi madalat sularahakasutust, siis seda, kas tegemist on ajutise kõrvalekaldega, saab näha suve esimese kuu tulemusel. Trendi taga võib olla nii sularaha vältimine (nagu ka paljudes poodides soovitatakse) kui ka ostude kolimine Internetti, samuti aga kokkuhoid ja osade tarbimiskohtade jätkuvalt suletuna püsimine. Kui palgad ja pensionid saavad välja makstud ning on võimalik analüüsida elanikkonna käitumist aktiivsemal kuusisesel ostuperioodil, saab täpsemalt vaadelda, kas tegemist on pandeemiale omasele ettevaatusabinõuga või eesti inimesed ongi valmis oluliselt vähem kasutama sularaha.