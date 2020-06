Tulistaja kaitsja: Tarraste tahab teha avaliku pöördumise

6. juuni õhtul Pärnumaal Lihulas viit inimest tulistanud ja neist kaks tapnud Mikk Tarraste soovib tema kaitsja vandeadvokaat Rünno Roosmaa sõnul teha avaliku pöördumise.

„Üks põhiasju, miks ma teda kolmapäeval külastan, on tema soov ja kavatsus teha juhtunu asjus avalik pöördumine, sest arusaadavalt on juhtunu vastu suur avalik huvi. Kas sellest saab asja, milles see täpselt seisneb… seda on praegu võimatu öelda,” ütles Roosmaa usutluses Postimehele.

Roosmaa sõnul nägi ta Tarrastet esimest korda siis, kui toimus tema ülekuulamine ja eelnev vestlus. See oli paar päeva tagasi ning kaitsja kinnitusel oli siis Tarraste „arusaadavalt šokis”.

Tulistamise motiivide osas Roosmaa veel kommentaare jagada ei osanud. „Aga kindlasti on siin teatud halbade asjaolude kokkusattumus ja kindlasti valed otsused,” ütles kaitsja vaid.

Küll aga kinnitas advokaat, et Tarraste kahetseb juhtunut. „Jah, sügavalt ja südamest, nii kuidas see üldse arestimajas võimalik on. Alates esimesest ülekuulamisest kuni eilse kohtuistungil vahistamiseni on ta avaldanud sügavat kahetsust. Ta ei vaidlusta oma vahistamist ning andis kohtuistungil selleks ka juba ette allkirja,” ütles Roosmaa.

Tema sõnul tuvastati Tarrastel võrdlemisi väike joove. „Politseitöötajad on avalikustanud, et joove, mis, tõsi küll, tuvastati tunde hiljem, oli suhteliselt väike. See oli 0,2 milligrammi liitri kohta. Järelikult on väga keeruline öelda, et ta oli ja tegutses mingisuguse joobe mõju all. Minuni rohkem infot ei ole sellel teemal jõudnud. Temalt on võetud kõik proovid ja eks neid analüüsitakse,” lisas kaitsja.