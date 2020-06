Ööpäevaga lisandus seitse koroonaviirusesse nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 121 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 0,6 protsenti ehk 7 inimese testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel laekus viis positiivset testi tulemust Harjumaale (kaks Tallinna), üks Ida-Virumaale ja üks Tartumaale.

Läänemaale uusi nakatunuid ei lisandunud. Läänemaal on rahvastikuregistri andmetel nakatunuid 14. Kõik nad ei ole haiguse ajal Läänemaal viibinud, vaid on olnud teistes maakondades. Läänemaal on testitud 1785 inimest.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 14 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund.

Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu. Kaks surnut olid Lihula hooldekodu elanikud.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 352 inimest, lõpetatud 365 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 684 inimest. Neist 1 303 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,4%), 381 inimese puhul (22,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 91 tuhat esmast testi, nendest 1 947 ehk 2,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.