Politseijuht: autos, mida tulistati, oli viis inimest

Pärnu politseijasokonna juht Üllar Kütt täpsustas täna pärastlõunal Lihula sündmusi kommenteerides, et autos, mille suunas 32aastane mees tule avas, oli viis inimest.

„Praeguseks on selgunud, et autos, mille suunas mees tule avas, oli kokku viis inimest – 58-aastane mees, 61-aastane naine ning 5-aastane, 3-aastane ja 9-aastane laps. Autos olnud naine ja mees olid nende laste vanavanemad,” ütles Kütt. “61-aastane naine suri saadud vigastustesse, 5- ja 3-aastane laps on raskes seisundis haiglas. 58-aastane mees lubati täna hommikul kodusele ravile. Autos olnud 9-aastase lapse vaatas kiirabi kohapeal üle, temaga oli kõik korras ja ta anti üle lapsevanemale.”



Hukkunud mootorrattur oli 40-aastane mees.



Leviv info, et lisaks tulistajale oli Subarus veel teinegi inimene, ei ole kinnitust leidnud ja politseile teadaolevalt oli tulistaja autos üksinda.



32-aastane Mikk Tarraste põhjustas Olerexi tankla juures liiklusõnnetuse, kus kahjustas kahte sõiduautot ja tankla seina. Häirekeskusele anti tanklas juhtunud õnnetusest teada kella 21.45 ajal. Kümmekond minutit hiljem helistas häirekeskusesse mootorrattur, kelle sõnul nägi ta tanklas avarii põhjustanud autot, mis sõitis sündmuskohalt minema. Teada on, et mootorrattur sõitis autole järele. Umbes kella 22 ajal sai häirekeskus info, et kuulda on laske ja umbes 22.10 ajal info, et mootorratturit võidi tulistada. “Esimene politseipatrull jõudis kohale 20 minutit pärast seda, kui saime info võimalikust tulistamisest,” lausus Kütt.



32-aastane kahtlustatavana kinni peetud Tarraste on aastate eest kuulunud kaitseliitu, kuid 2013. aastal organisatsioonist väljaarvatud.

Laupäeva õhtul 32aastane meditsiiniõe haridusega Tarraste tulistas surnuks kaks inimest ja vigastas kolme inimest, nende hulgas üks vigastatu oli kolmeaastane ja teine viiene.