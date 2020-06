Vormsi otsib ideid Sviby rannaala arendamiseks

Vormsi vallavalitsus on välja kuulutanud ideekonkursi Svibys asuva Rannatipu kinnistu arendamiseks.

Vormsi vallavanema Ene Sarapuu sõnul on 11,5 hektari suurune kinnistu valla maa ja ideekonkursi tingimus on, et see peab ka jääma avalikku kasutusse. „See võiks olla rekreatsiooniala, kus oleks võimalik eri vaba aja tegevusi teha, näiteks kettagolfi mängida, vibulaskmist teha või midagi muud,” ütles Sarapuu.

Ideid Rannatipu kinnistu arendamiseks saab vallavalitsusse esitada juuni lõpuni.