Leht: Lihula tulistaja on meditsiiniõde ja töötanud aastaid õppejõuna

Eile Lihulas inimeste pihta tule avanud 32aastane mees on töötanud aastaid meditsiiniõe ja selle valdkonna õppejõuna. Mees on varem kriminaalkorras süüdi mõistetud ebaseaduslikust relvast tulistamises, vahendas Pärnu Postimees.

Mullu aprillini töötas kõnealune 32aastane mees toimetusele teadaolevalt Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis õenduse õppetooli õpetajana. Samuti on see mees töötanud Tallinna lastehaigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla õe ja Tallinna kiirabi abiõena.

Kinnipeetu on lõpetanud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis üldõenduse eriala.

Et kahtlusalune on töötanud meditsiini valdkonnas, teatas tänahommikusel pressikonverentsil ka Lääne prefekt Kaido Kõplas. Nagu sedagi, et mees on olnud seotud Kaitseliiduga.

