Galerii: Läänemaa haiglale anti lipupäeval üle pühitsetud majalipp

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et see on omamoodi sümboolne, et esimene suurem avalik üritus Haapsalus on koroonapiirangute leevendamise järel justnimelt lipupäeva tähistamine. “Eesti lipu all on võidetud lahingud ja küll me selle viiruse ka ära võidame,” lausus Sukles.

Piiskop Tiit Salumäe vaatas oma kõnes tagasi imele – meil on alles 136 aastat vana Eesti lipp. “Maailmas on üle paarisaja riigi, ent originaalne lipp on väga vähestel. Suur ime on, et Eesti kuulub nende üksikute riikide hulka, kelle esimene lipp on keeruka ajaloo kiuste tänapäevani alles,” tõdes Salumäe.

Eesti lipu päeva ametikandjad ja ametikohustuste täitjad:

Lipuohvitser – Madis Mintel

Eesti Vabariigi lipp – Raimond Lunev

Lääne maakond – Marko Oks

Haapsalu linn – Ülle Kõva

Lääne-Nigula vald – Malle Sepp

KL Lääne malev – Jüri Tõnisma

NKK Lääne ringkond – Irina Fišina

LN Noorkotkad – Christopher Kampmann

LN Kodutütred – Margareth Kampmann

KL LN Haapsalu malevkond – Aivar Kaus

KL LN Risti malevkond – Hardi Rehkalt

KL LN Lihula üksikkompanii – Meelis Malk

PPA Haapsalu jaoskond – Jaanus Siider

Haapsalu Päästekomando – Veno Orumaa

Eesti Endiste Metsavendade Liit – Sulev Hatto

Eesti Memento Liit – Arnold Aljaste

Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus – Olavi Tutt

Läänemaa Memento – Urve Aljaste

Kingitav majalipp, lippur – Reemet Sits

Mastilipud heiskasid