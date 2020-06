Tippjalgpall jõudis Haapsalusse

Mai viimane päev oli Läänemaa jalgpalli jaoks ajalooline, sest Haapsalu linnastaadionil toimus esimest korda esiliiga B kohtumine – kõrgeim, mida kodumaakonna klubijalgpall seni on pakkunud.

Vastamisi läksid Läänemaa jalgpalliklubi (LJK) ja Tabasalu jalgpalliklubi. Mõlemal meeskonnal olid esimesest voorust saadud kaotused: Läänemaa kaotas Keilale ja Tabasalu Nõmme Kalju U21 meeskonnale.

Nõuete tõttu mõõdeti enne staadionile pääsu jalgpallurite, klubiametnike, korraldajate ja ajakirjanike kehatemperatuuri. Mäng toimus publikuta. LJK korraldusmeeskond oli esimeseks kodumänguks seadnud kõik väga hästi korda. LJKi tegevjuht Triin Vellemäe võttis vastu mängule loa saanud inimesed, oodates ka ise esimest kodumängu.

„Meie klubi esimene ja peamine eesmärk on jääda liigasse püsima,” ütles Vellemäe.

Kohal oli ka Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid. Allakirjutanu meelest on Haapsalu linnastaadioni muru kvaliteet viimaste aastate parim.

Läänemaa jalgpalliklubi peatreener Theimo Tülp ütles, et tuleb väga raske kohtumine. „Tabasalul on esiliiga B kogemus. Tunnen vastaste ees aukartust. Peame tegema omi asju ja olema tähelepanelikud,” ütles Tülp.

Kohtumise esimesel minutil teenis Tabasalu nurgalöögi, mis aga erilist ohtu ei kujutanud. Hoopis LJK ründaja sai väljaku sügavusest hea püstsöödu ja palju ei jäänud puudu, et ülikiire Andres Dobõšev-Proosväli väravavahiga silmitsi pääseks. Tabasalu domineeris kergelt, kuid Läänemaa JK kaitse oli alati omal kohal ja likvideeris ohtlikud olukorrad.

Vastasmeeskonna nooruke Sten Jakob Viidas viis 9. minutil oma meeskonna juhtima. Mõlemad meeskonnad proovisid läbisööte ja avavärav just nii sündiski. Tülp ei olnud rahul, et mehed ettesöötudega liialt kiirustasid. Konkreetne nõue pani võistkonna rohkem palli hoidma, et seda targemalt ründajateni toimetada. Mängu 15. minutist alates näitaski Läänemaa JK aktiivset, tarka ja kannatlikku tegevust. Koguti ridamisi nurgalööke, saadi üsna headelt positsioonidelt löögile, korra raksatas ka latt. Ka suluseisud on ju tegelikult aktiivsuse näitaja. Just nendel mänguminutitel pidanuks Olümpose kõik 12 jumalat olema Läänemaa JK poolt. Õnn aga ei soosinud kuidagi kodumeeskonda.

Kuigi külalised valdasid rohkem palli, said nad alles mängu 25. minutil esimese raamilöögi. Tõsi, väravalööke, mis väravast mööda vuhisesid, teenisid nad päris palju. Tabasalu JK kasutas rünnakuks nii vasakut kui ka paremat äärt. Lisaks üritasid nad jõuda sihini ka keskelt. Läänemaa JK aga oli rünnakutes ehk liiga üksluine, pall oli palju vasakus ääres. Esimesel poolajal valdas palli enam külalismeeskond, kuid kõik numbrid, nurgalöögid ja karistuslöögid olid täpselt võrdsed. Külalised tegid rohkem lööke väravale, aga kodumeeskond teenis jälle rohkem raamilööke.

Teisel poolajal tulid riietusruumist näljasemalt välja LJK jalgpallurid. Kohe kiiresti teeniti kolm karistuslööki. Teise poolaja kolmandal ehk mängu 48. minutil sooritas hiilgava karistuslöögi Morten Saar. Väravast jäi puudu mõni sentimeeter, sest veel hiilgavama tõrje tegi vastaste väravavaht Kaarel Rumberg. Mõlemad sooritused võiks tinglikult seada kõrgliiga tasemel soorituste hulka. Läänemaa ohjas mängu ja üritas viigiväravat. Juba oli vastaste leeris tunda kerget närvilisust. Vastaste peatreener Risto Sarapik ei olnud rahul, kuidas meeskond halbade tsenderdustega palle raiskab. Kui ise ei löö, lüüakse ikka sulle. Taas oli vastaste ründaja Viidas see, kes sarnaselt oma esimese väravaga meeskonna eduseisu kasvatas. Sellest hoolimata oli väljakul võrdsete heitlus. Kohe oli taas ka LJK suurepärane, lausa sajaprotsendiline võimalus, kuid Dobošev-Proosväli löök lendas viie meetri pealt kõrgustesse. Kodumeeskond ei andnud alla.

Märkuseks, et teise poolaja 23. minutiks oli kodumeeskond teeninud juba sama palju karistuslööke kui kogu esimese poolajaga kokku. Otsiti teravust, treenerid tegid lausa kaks vahetust korraga. Platsile tulid Keven Kirs ja Andris Valk. Kuigi vastaste 17aastane ründetalent Sten Jakob Viidas tegi penaltipunktilt kübaratriki ja seisuks oli juba 0:3, tuli ka rõõm Läänemaa JK õuele. Just vahetusest sekkunud Hiiumaa jalgpallikasvandik Andris Valk oli see, kes lõi kodumeeskonna ajaloolise värava kodumängus, seisuks oli 1:3. Suurepärase sööduga tegi eeltöö väravale paremalt äärelt läbi pääsenud Karel Saarkopli. Viimane sõna jäi siiski vastastele. Pärast seda, kui kahe kollase kaardiga pidi mängust lahkuma Läänemaa JK kaitsemängija Jako Kariste, lõi samuti vahetusest sekkunud Robin Sööt lõppseisuks 1:4. Käis mängu 93. minut ja kohe vilistas kohtunik ka mängu lõppenuks.

Järgmises III vooru kohtumises neljapäeval kohtub LJK võõrsil Tartu JK Welco meeskonnaga.

Esiliiga B, Haapsalu, 31. mai 2020

Läänemaa JK – Tabasalu JK 1:4

Löögid väravale: 7-15, neist raami: 5-7

Nurgalöögid: 5-7

Suluseisud: 3-4

Kollased kaardid: 5-1

Eemaldamised: 1-0

Läänemaa JK: Hendrik Siht, Hans Joosep Tammerik, Bert Rotberg, Karmo Einmann, Andres Dobõšev-Proosväli, Karel Saarkopli, Timo Vares, Kristo Enn, Jako Kariste, Karl Johan Kastein, Morten Saar Vahetusmängijad: Karl Värva, Keven Kirs, Marten Valk, Andris Valk, Kaarel Koel, Artur Matto, Kris-Sten Toom

Tabasalu JK: Kaarel Rumberg, Valeri Makarov, Kristjan Stüff, Tomi Linde, Kersten Lõppe, Dinars Ekharts, Kert Koljal, Sten Jakob Viidas, Märten Subka, Freddie Heinmaa, Edwin Stüff Vahetusmängijad: Rihard Kristjan Kristel, Mattias Villem Ormisson, Alan Nahk, Robin Sööt, Frank Andrew Annion

Fotod: Lemmi Kann