Galerii: Haapsalu graafilise disaini festival särab nii mustvalge kui ka värvilisena

Täna avati Haapsalu kultuurikeskuses Haapsalu Graafilise Disaini Festival (HGDF) 2020, mille raames näeb kolme kujundusgraafika näitust.

Haapsalu linnagaleriis on välja pandud rahvusvaheline konkurss-näitus “Isikupära/Individuality ’20”, mille teemaks oli sel aasta Ühendus/Contact.

Esimene mulje on palju julgeid ja rõõmsaid värve ning ühtlasi palju selliseid töid, millesse pilk esimese hooga kohe kinni jääb. Nii võibki juhtuda, et tööde järjest vaatamise asemel hakkab külastaja neid avastama hoopis suvalisest punktist, alustades mõnest esimesena kohe silma torganud silmakommist.

Graafilise disaini kujundusvõimalusi on kasutatud väga laial skaalal – on tüpograafiat, kalligraafiat, illustratsiooni, fotot, erinevaid maalivõtteid ja palju segatehnikat.

Konkursile laekus kokku 358 teost 114 autorilt Euroopa Liidust, Venemaalt, Ekvadorist, Mehhikost, Argentiinast, Kuubalt, Valgevenest, Ukrainast, Hiinast, Iraanist, Indoneesiast, Kanadast ja USA-st.

Žürii valis konkursilt eksponeerimiseks 84 finaalteost.

Haapsalu linnagalerii kuraator Agur Kruusingu sõnul on töid veidi vähem kui tavaliselt, et näitusel oleks ruumi “hingata”.

Haapsalu kultuurikeskuse fuajees näeb näitust “Tänapäeva Hiina kultuuriplakat”, mis tutvustab viimaste aastate rahvusvaheliselt tunnusatud Hiina plakatimeistrite loomingut.

Kruusing märkis, et Hiina graafikute looming on tunduvalt euroopalikum, kui ta ootas.

Hiina kommunikatsioonidisain on viimase kümne aasta jooksul edukalt maailmas läbi löönud ja osutunud suundanäitavaks.

Väljas on tööd üle Hiina 30 autorit kokku 84 plakatiga, mis esindavad värsket, tänapäevaseid trende arvestavat, aga erilist plakatikäsitlust, mis tugineb mitmetuhande aastasele Hiina visuaalkultuurile.

Lisaks saab Haapsalu kultuurikeskuses näha ka tüpograafianäitust “Kirjapildid Pallasest / Letters from Tartu”.

Näitusel väljasolevad šriftid on kujundatud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas aastatel 2005–2019.

Mart Andersoni poolt juhendatud tüpograafiakursustel on rõhk praktilisel tegevusel, mille tulemusena valmivad uued kirjapildid arvutis. Kokku on tema juhendamisel loodud šrifte üle 170. Näitusel neist umbkaudu veerand. Valik on tehtud põhimõttel, et üldpilt saaks võimalikult mitmekesine. Kokku näeb 36 autori töid 42 šriftiga.

Kruusing ütles, et see on näitus, mida tasub kindlasti vaadata, sest tüpograafianäitused on Eestis pigem erand. Ka on tegemist väga huvitavate ja tugevate töödega.

HGDF 2020 näitusi toetavad Eesti Kultuurkapital, Haapsalu linn, Eesti Kujundusgraafikute Liit ja Kõrgem Kunstikool Pallas.

Näitus Haapsalu linnagaleriis ja kultuurikeskus on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12.00–18.00

Fotod: Arvo Tarmula