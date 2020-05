Detailplaneeringu avalikustamine Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn

Haapsalu linnavolikogu võttis 28.02.2020 istungil otsusega nr 198 vastu Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 3171 m² ja paikneb Bürgermeistri holmil. Westmeri tn 6 tootmismaa krundil asub töökoda-laohoone ja ladu, Holmi tn 7 elamumaa krunt on hoonestamata. Planeeringuala piirneb Westmeri ja Holmi avalike tänavatega ning Westmeri tn 3, Holmi tn 9, Holmi tn 5, Kaluri tn 22 ja Kaluri tn 24 eraomandis olevate kinnistutega.

Detailplaneeringuga esitatakse Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide ehitusõiguse muutmist: kavandatakse sihtostarvet tootmis- ja ärimaa, Westmeri tn 6 krundil planeeritakse laiendada töökoda-laohoonet ellinguhooneks ja väiksemas mahus laohoonet kaupluse- ja büroohooneks, Holmi tn 7 krundile parkla rajamist. Kruntidele on antud ehitusõigus.

Eskiislahendus teeb ettepaneku muuta Haapsalu linna üldplaneeringut. Loobutud on kinnistuid läbivast üldplaneeringuga avalikuks kasutuseks kavandatud tänavast maa-alale, mis pole avaliku tänavana kasutuses ja mida maaomanik ei soovi avalikuks kasutamiseks üle anda.

Eskiisi koosseisus on esitatud muinsuskaitse eritingimused.

Teatasime 10.03.2020 Lääne Elus detailplaneeringu avalikustamisest, mida eriolukorra tõttu polnud võimalik läbi viia.

Detailplaneeringu uus avalik väljapanek toimub 9.06–8.07.2020.

Planeeringuga saab tutvuda Haap­salu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani

kl 8–17 reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Haapsalu linnavalitsus