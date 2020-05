Lääne Elu paberleht laupäeval, 23. mail

Kanade pidamine on muutunud populaarseks

Eriolukorra ajal muutus kanade pidamine nii populaarseks, et tibud on otsas. Läänemaal kanu müümas käinud Äntu mõisa tegevjuht Rein Miller rääkis, et taas saavad nad noori kanu müüma hakata juuni keskpaigast ning 13kuuseid kanu 29. juunist.

Kätlin Rohilaid-Aljaste: see oli nagu üks suur rallisõit

Praeguseks 1700 last arvutitega varustanud algatus „Igale koolilapsele arvuti” sündis metsa sees väikeses Koheri külas Läänemaal. Algatuse käivitas Haapsalus sündinud ja kasvanud Kätlin Rohilaid-Aljaste, kelle esivanemad on elanud linna külje all pisikeses Koheri külas kuus põlve.

Tüdruk annetab juuksed parukasalongile

Haapsallane Kelli Landes otsustas 18. sünnipäevaks juuksed maha lõigata, et mõni juuksed kaotanud laps saaks neist endale paruka.