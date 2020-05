Palivere ja Haapsalu vahel hakkab tööle imemasin

Augusti alguseni käivad Risti ja Haapsalu vahel teekatte taastusremonttööd, mis lähevad maksma 1,2 miljonit eurot ja kus näeb ametis imemasinat.

Teetööd on jagatud kolme etappi: Ristilt Palivereni, sealt edasi kuni Rannakülani ja kolmas on Rannaküla–Haapsalu vaheline teelõik. Maantee saab Ristilt kuni Haapsaluni kogu laiuses uue teekatte ja teekattemärgised.

Maanteeameti Lääne teehoiuosakonna ehituse projektijuht Urmas Robam ütles, et peatöövõtja AS TREV-2 Grupp AS teeb omalt poolt kõik, et liiklus Risti ja Haapsalu vahel oleks võimalikult vähe häiritud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!