Lääne Elu paberleht laupäeval, 16. mail

Vallavanem: saime kriisiga hästi hakkama

Lääne-Nigula vallas on eriolukorraga seotud vahetut kulu vallavanem Mikk Lõhmuse sõnul olnud umbes 15 000 eurot, mis on kulunud näiteks maskide soetamisele.

Devin Black ja Monika Undo: tahaks kooli!

Õpetajatest abielupaar Devin Black ja Monika Undo on juba kaks kuud töötanud kodus, sest koolid on kinni. Kahe peale on neil õpetada 150 last, kes ootavad ekraanide ees ülesandeid ja juhatust, kaks väikest päris oma last kodus peale selle.