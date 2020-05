Ööl vastu reedet tehakse Tallinna maanteel kaevetöid

Neljapäeva õhtul kell 20 algavad Haapsalus Tallinna maanteel Kuuse ja Kase tänava ristmikul suured kaevetööd, mis kestavad reede hommikul kella 6ni.

„Tegu on sademeveetrassi ehitusega ja koos ehitajaga otsustasime, et teeme sellel ristmikul kaevetööd öösel, et mitte liiklust häirida,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Öise töötamise kasuks räägib tema sõnul see, et liiklusvoog on siis väiksem. „Sel viisil saab vajalikud tööd kiiremini ära teha – öösel segame vähem liiklust ja samal ajal ei sega liiklus tee-ehitust,” selgitas Mäesalu.

Töid tehakse siiski nii, et kogu ristmikku täiesti kinni ei panda ning kaubaautod ja kohalikud elanikud saavad liikuda. Kõige suuremat sorti kaevetööd tehakse öösel, kui liikluskoormus on kõige väiksem.

Mäesalu möönis, et öised teetööd tekitavad müra. „Aga mitte eriti. Kui teha sama tööd päeval tiheda liiklusega päevasel ajal, oleks see ebamugavam nii ehitajale kui ka elanikele, sest kestaks kauem,” märkis ta.

Mäesalu ütles, et kõikide sealsete elanikega võetakse eraldi ühendust ja nad saavad ehitaja käest info ligipääsuvariantide kohta oma kinnistule.