Lihula hooldekodus tuleb laustestimine, sest juhataja koroonaproov oli positiivne

Lihula hooldekodu kõik hoolealused ja töötajad annavad koroonatesti, sest hooldekodu juhataja kordustest oli positiivne.

„Tuleb laustestimine homme või ülehomme, nii ruttu, kui Medicum jõuab,” ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkami Lääne Elule.

Testida tuleb ligi 140 inimest. Seni kellelgi mingeid haigusnähtusid ei ole ilmnenud.

Kordustesti tulemused sai Lihula hooldekodu juhataja Vanda Birnbaum teada täna. Esimest korda andis ta positiivse koroonatesti reedel. Birnbaum arvas, et oli lihtsalt külma saanud, aga hooldekodu juhatajana otsustas end perearstile näidata ja see määrast talle testi.

Juhkami sõnul on nakkuse päritolu endiselt selgusetu – on see mõni hooldekodus töövestlusel käinud inimene või on nakkus mõnest haiglast.

„Ühtegi konkreetset allikat meil ei ole,” tunnistas Juhkam. „Kui testimise käigus tuvastame veel mõne nakatunu, siis on ehk võimalik täpsemalt uurida.”

Birnbaum ütles, et on alati maski ja kindaid kandnud – ka toidupoes. 29. aprillil tõi Birnbaum Tallinna haiglast Lihulasse ühe hoolealuse, 4. mail Pärnust teise.

„Mõlemal korral kandsin maski ja kindaid, personal, kes mulle hoolealused üle andis, kandis samuti maski ja kindaid,” ütles Birnbaum.

Mõlema hoolealuse koroonaproov oli negatiivne.

Negatiivsed olid ka nende nelja töötaja testid, kellega Birnbaum viimasel ajal on kokku puutunud. Sellele vaatamata pole nad esmaspäevast tööl käinud, on kodus karantiinis ja annavad lähipäevil kordustesti.

Birnbaumi sümptomid olid kinnine nina ja kerge kraapiv tunne kurgus. „Tänaseks on kurguvalu üle läinud. Nina on kinni, midagi muud ma ei tunne,” ütles Birnbaum.

Birnbaumi nakatumine on kohapel tekitanud segadust ja paanikat.

„On räägitud, et hooldekodu on koroonat täis, kaevatud, et hoolealused jalutavad Lihula peal ringi,” ütles Birnbaum. „See on täiesti vale. Eriolukorras pole keegi hooldekodu territooriumilt väljas käinud. Mina püsin kodus ja ausõna – kedagi ma sealt ei nakata.”

Teisalt on Birnbaum kogenud toetust. „Üks talunik tõi aia taha neli restitäit mune. Vallavanem helistas ja küsis, kas ta saab aidata,” ütles Birnbaum.

Esimest korda laustestiti Lihula hooldekodu elanikke ja töötajaid aprillis. Toona olid kõik testid negatiivsed.