HÕFF algas võidufilmi välja kuulutamisega

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on nii Haapsalus kui ka kogu Eestis üks väheseid üritusi, mis vaatamata eriolukorrale siiski toimub, kuigi virtuaalselt ja seetõttu ka leidlike uuendustega.

„Kõige rohkem on minu käest küsitud, mis on tänavuse festivali korraldamise juures kõige raskem. Ei, need ei ole tehnilised probleemid. Kõige raskem on see, et teeme seekord festivali ilma publikuta. Festivalile annab selle õige näo aga just publik,“ ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

