PPA teenindussaalid on esmaspäevast avatud 9-17

11. maist on Haapsalu, Kuressaare, Paide, Pärnu ja Rapla teenindused taas avatud esmaspäevast reedeni kell 9-17 ning Kärdla teenindus E-K kell 9-17.

Teenindused on avatud kõikide toimingutega tegelemiseks, aga jätkuvalt tuleb teenindussaali tulles järgida 2+2 reeglit. „Avame oma teenindused taas tavapärastel aegadel, nii hajuvad kliendivood päeva jooksul ja 2+2 reegli järgimine teenindussaalides on lihtsam,“ rääkis Lääne prefektuuri teenindustalituse juht Annika Pärna.

Pärna ütles, et eelkõige palub politsei siiski dokumentide taotlemiseks kasutada iseteenindust ja teenindussaali võiks tulla vaid juhul, kui see on tõesti hädavajalik. „Kui teenindussaali tulek on vältimatu, tasub kiiremaks ja mugavaks teeninduseks broneerida eelnevalt aeg PPA kodulehel,“ lisas Pärna.

Iseteeninduse kaudu saab dokumenti taotleda aadressil. Teeninduses toimingute tegemiseks saab aega broneerida aadressil.

Eriolukorra tõttu olid Lääne prefektuuri teenindused alates 3. aprillist avatud lühendatult.