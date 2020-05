Ööpäevaga lisandus kaks koroonahaiget

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1541 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 2 ehk 0,1 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus üks positiivne testi tulemus Tallinnasse ja üks Pärnumaale.

Läänemaal on koroonaviirust testitud 1046 inimesel. Positiivse tulemuse on andnud kuus inimest. Neist kolm ei ela reaalselt Läänemaal, vaid siin on nende rahvastikuregistri järgne elukoht. Kaks nakatunud läänlast on haigusest paranenud, üks on praegu kodusel ravil.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 67 inimest, neist 4 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 257 inimest, lõpetatud 264 haigusjuhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 58 955 esmast testi, nendest 1 713 ehk 2,9 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.