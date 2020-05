Martna bussipeatus saab uue parkla

Martna bussipeatuse ja poe vaheline parkla saab asfaltkatte, äärekivid ja laienduse.

„Praegu on parkla üsna lagunenud ja auklik,” ütles Martna osavallavanem Janno Randmaa. Et parklas peatuvad ka rekad, on kavas parklat laiendada, et ka suured autod sinna ära mahuksid.

Juuli lõpuks peaks parkla olema valmis. „Valmistan ette hanget,” ütles Randmaa.